Güneysınır'da tarlalar mor renge dönmeye başladı

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KONYA (AA) - Konya'nın Güneysınır ilçesinde ilçe belediyesi ile ilçedeki üreticiler tarafından ekimi yapılan lavanta bahçelerinde bitkinin çiçeklenme dönemi başladı.



Güneysınır Belediyesi Konya Büyükşehir Belediyesinin fide desteğiyle ekimi yapılan lavanta bahçelerinin ilçedeki büyüklüğü 60 dönüme ulaştı.



Çiçeklenmenin başlamasıyla birlikte tarlalar mor renge bürünmeye başlarken lavanta kokuları da ilçede yavaş yavaş hissedilmeye başlandı.



Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, lavanta bahçelerini ziyareti sırada gazetecilere açıklamada lavantanın çiftçiler için daha yüksek bir ekonomik getiri sağladığını ifade ederek şunları söyledi:



"Kıraç arazilerimizde buğdaydan daha iyi verim aldığımız ve ekonomik getirisi daha yüksek olan lavanta Konya Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle Güneysınır İlçemizde yaygınlaşmaya başladı. Ayrıca ilçemizde lavantanın işlenmesi ve yağının çıkarılmasına yönelik damıtma merkezi ve kooperatif bulunmaktadır. Bu yıl son yağışlarla birlikte lavantalarımızdan yüksek bir verim beklemekteyiz. Güneysınır’ı lavantanın merkezi yapma konusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Eşsiz bir güzelliğe sahip lavanta bahçelerimizi herkesi ziyarete bekliyoruz."



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