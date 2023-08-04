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        Karatay Lavanta Bahçeleri'nde hasat yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 13:57
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        Karatay Lavanta Bahçeleri'nde hasat yapıldı
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        KONYA (AA) - Karatay Lavanta Bahçeleri'nde hasat gerçekleştirildi.

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay lavantasının görselliği ve kokusuyla Konya için kıymetli değer haline geldiğini ifade etti.

        Karatay Lavanta Bahçesi'ni 2019'da oluşturduklarına değinen Kılca, şunları kaydetti:

        "Gördüğümüz büyük ilgi ve lavantadan elde ettiğimiz katma değer neticesinde bahçemizi büyütme kararı alarak bahçelerimizin büyüklüğünü 400 bin metrekareye, fide sayısını ise 300 bine çıkardık. Karatay Lavanta Bahçesi, kokusu ve güzel görüntüsüyle ilçemizi, Konya'mızı, Karatay'ımızı süslemeye devam ediyor. Bu yıl da 1-31 Temmuz'da yüz binlerce yerli ve yabancı misafirimizi bahçemizde ağırladık. Çiftçilerimize alternatif ve faydalı bir ürün sunma hedefiyle çıktığımız yolda lavantadan dondurma, gazoz, sabun, krem, lavanta yağı ile daha birçok ürün elde ediyoruz."

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