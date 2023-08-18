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        Hüyük Ziraat Odası Başkanı Ertuğrul Zedef, yangınlara karşı uyardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 16:48
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        Hüyük Ziraat Odası Başkanı Ertuğrul Zedef, yangınlara karşı uyardı
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        KONYA (AA) - Hüyük Ziraat Odası Başkanı Ertuğrul Zedef, hasat döneminin hala devam ettiğini, yangınlara karşı duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

        Zedef, AA muhabirine, Hüyük'te kısa zaman aralıklarla çıkan arazi yangınlarının çiftçiyi tedirgin ettiğini dile getirdi.

        Hüyük'te halen daha hasat döneminin devam ettiğini belirten Zedef, şunları kaydetti:

        "Çiftçilerimizin saman balyaları arazide duruyor. Meydana gelen yangınlar çiftçimizde korku ve paniğe sebep oldu. Çiftçimiz koca bir yılın emeğinin yanıp gitmesini istemiyor. Sadece belirtilmiş piknik alanlarında güvenli şekilde mangalınızı yakın ve söndürmeden ayrılmayın. Ormanlık alanda, tarlalarda veya kırsalda yangını fark ederseniz hemen yetkililere haber verin. İlçemizin etrafı ormanlarla çevrili."

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