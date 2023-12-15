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        Beyşehir'de öğrenciler akran zorbalığına dikkat çekmek için yürüdü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, akran zorbalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:32 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:50
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        Beyşehir'de öğrenciler akran zorbalığına dikkat çekmek için yürüdü
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, akran zorbalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenledi.

        Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Mehmet Akif İmam Hatip Ortaokulu, Gazi İlkokulu ve Alaaddin Ortaokulu önlerinde başlayarak Antalya Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı önünde sona erdi.

        Öğrenciler ellerinde "zorbalık yapmak değil, sevgi yaymak için buradayız", "zorba olma, kanka ol", "zorbalığa hayır", "zorbalık yıkımın değil, insanın düşmanıdır", "zorbalık yapma, saygı göster", "zorbalık güçsüzlüğün göstergesidir", "zorbalıktan korkma, dur demeyi unutma", "arkadaşım yalnız değilsin", "zorbalığı bırak, arkadaşlığa bak", "zorbalığa dur de, dostlarımla el ele" yazılı dövizlerle ve sloganlar atarak yürüdü.

        Anıt alanında yürüyüşün son bulmasının ardından bir öğrenci etkinliğe ilişkin basın açıklamasını okudu, ardından öğrenciler zorbalığa yönelik hazırladıkları gösterileri sergiledi.

        Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, akran zorbalığına ilişkin okul müdürleri ve rehber öğretmenlerin de katıldığı bir toplantı yaptıklarını hatırlatarak, "Akran zorbalığı ile ilgili kulağımıza da okullarda toplumda, her tarafta buna benzer hadiseler gelmeye başladı. Arkadaşlarla bununla ilgili nasıl tedbirler alırız diye bir çalışma yapıyoruz. Aynı zamanda biz bunu sadece okullarda da kısıtlı tutmak istemiyoruz. Yani akran zorbalığı dediğimiz zaman sadece öğrenciler aralarında olan bir hadise değil. Bugün trafikte benzer bir zorbalık var, toplumda, sokakta, caddede benzer bir zorbalık var. Psikolojik olarak insanların birbirine karşı benzer zorbalık var." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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