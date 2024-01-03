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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay 2023'te ihracat rekoru kıran Konyalı sanayicileri kutladı

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2023'te 3 milyar 305 milyon dolar ile tarihinin en yüksek yıllık ihracat hacmine ulaşan Konyalı iş insanlarını, sanayicileri, firmaları ve çalışanları tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 16:43 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:43
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay 2023'te ihracat rekoru kıran Konyalı sanayicileri kutladı
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2023'te 3 milyar 305 milyon dolar ile tarihinin en yüksek yıllık ihracat hacmine ulaşan Konyalı iş insanlarını, sanayicileri, firmaları ve çalışanları tebrik etti.

        Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın her alanda Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam ettiğini bildirdi.

        Elde edilen tarihi başarının Konya'nın ekonomik potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

        "Yoğun emek ve gayretle 2023'te yüzde 1,36'lık ihracat artışı sağlayan başta sanayicilerimiz olmak üzere, emek veren tüm Konyalı iş insanlarımızı, firmalarımızı ve çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı, sadece bir ticaret hacmi değil, aynı zamanda azim, çalışkanlık ve kaliteyi simgeliyor. Konya, bu büyük başarıyla ülke genelinde adından söz ettirecek, ekonomideki gücünü daha da perçinleyecektir. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrin her alanında ekonomik kalkınmaya destek olmaya devam edeceğiz. Sanayicilerimiz ve iş dünyamızın yanında olmaya devam ederek, birlikte daha büyük başarılar elde edeceğimizden hiç şüphem yok. Konya'nın adını dünya arenasında daha da ileriye taşımak için birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu tarihi başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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