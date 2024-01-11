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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 11:11 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:11
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

        Ereğli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan, bulunduran, nakleden, ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Adreslerinde ve iş yerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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