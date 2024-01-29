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        Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:16 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:24
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        Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Harun Özbek (41) idaresindeki 06 GV 105 plakalı otomobil, Yazıçayır Mahallesi Kavşağında kar nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sürücü ile otomobilde bulunan M.A. (44), M.Y. (35) ve H.A. (31) yaralandı. Yaralılar Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yazıçayır Mahallesi yolunda belediye ekipleri kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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