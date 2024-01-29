Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Harun Özbek (41) idaresindeki 06 GV 105 plakalı otomobil, Yazıçayır Mahallesi Kavşağında kar nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile otomobilde bulunan M.A. (44), M.Y. (35) ve H.A. (31) yaralandı. Yaralılar Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yazıçayır Mahallesi yolunda belediye ekipleri kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

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