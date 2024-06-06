Yalıhüyük'te "Hayat Boyu Öğrenme Sergisi" açıldı

Giyim Öğretmeni Hatice Özkaldı ve kursiyerlerinin hazırladığı serginin açılış kurdelesini Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Sağır ve Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz birlikte kesti.

Program müzik öğretmeni Muhammet Salih Yılmaz ve gitar kursiyerlerinin konseriyle devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılışında konuşan İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Niyazi Avcı, kurslarla ve düzenlenen faaliyetlerle vatandaşların kültür ve mesleki gelişimine katkıda bulunduklarını söyledi.

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