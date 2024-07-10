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        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - 15 Temmuz gazisi öğretmen çenesine takılan platinle yaşıyor

        SERHAT ÇETİNKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu yüzünden yaralanarak gazi olan Konyalı öğretmen Ömer Faruk Çatal, çenesine takılan platinle yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 11:20 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:20
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        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - 15 Temmuz gazisi öğretmen çenesine takılan platinle yaşıyor
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        SERHAT ÇETİNKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu yüzünden yaralanarak gazi olan Konyalı öğretmen Ömer Faruk Çatal, çenesine takılan platinle yaşıyor.

        Ömer Faruk Çatal, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla o dönem Ankara'da yaşadığı evinden direniş için sokağa çıktı.

        Yürüyerek gittiği Genelkurmay Başkanlığı önünde, darbeci askerleri durdurmaya çalışan vatandaşlara katılan Çatal, helikopterden açılan ateş sonucu çenesinden yaralandı.

        Parçalanan çene kemiğine platin takılan Çatal, 6 ay pipetle beslendi.

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde iki yıl önce şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın ağabeyi 41 yaşındaki Ömer Faruk Çatal, AA muhabirine, vatansever bir aileye sahip olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

        Diğer iki kardeşi polis ve asker olan Çatal, kendilerini vatan söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan can verecek bir bilinçle yetiştiren babasına minnettar olduğunu belirterek, çocuklarını da babası gibi aynı bilinçle yetiştirdiğini ifade etti.

        Babasının tüm zorluklara rağmen kardeşlerine askerlik mesleğini bıraktırmadığını anlatan Çatal, şunları kaydetti:

        "Ben gazi olduktan sonra asker olan kardeşlerimden Aziz, sözleşme yenileyeceğinde babamı aradı. Babam, 'Zor günlerden geçiyoruz, bırakamazsın' diyerek bıraktırmadı. Şehit olan kardeşim Hasan, bir operasyonda bacağından yaralanıp gazi olmuştu. Ona da mesleği bıraktırtmadı. Sonra kardeşim şehit oldu. Babamın ağladığını hiç görmedim. Bizden gizli saklı bir yerde ağladıysa bilmiyorum. 15 Temmuz gecesi de aynı şekilde ağlamadı."

        - "Taşıdığım platin, bir nişan, bir madalya gibi oldu"

        Çenesindeki kalıcı hasardan hiçbir zaman gocunmadığını, vatan için daha fazlasını, canını da vermeye hazır olduğunu belirten Çatal, şöyle konuştu:

        "Parçalanan alt çenemde platin var ve çenemi vidalarla tutuyor. Doktor çenemin zamanla kaynayacağını, vücudun uyum sağlayacağını, sinirlerin düzelebildiği kadar düzeleceğini, düzelemeyen bölümdeki dişlerimin hepsinin zamanla döküleceğini söyledi. Diş fırçalarken, yemek kırıntısı kaldığı zaman hissetmiyorum. Çenemin sol tarafını hissetmiyorum. Yüzüm yamuk da olsa şu an benim için taşıdığım platin, bir nişan, bir madalya gibi oldu."

        - "Önce vatan"

        Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaat teknolojisi öğretmeni Çatal, öğretmen olarak öğrencilerini vatan, millet, bayrak şuuruyla yetiştirmeye önem verdiğine dikkati çekti.

        Çatal, "Biz derslerde çocuklara vatan, millet, bayrak sevdasını aşılamaya çalışıyoruz. Bize öğretilen şey de buydu zaten, önce vatan. 15 Temmuz gibi hain bir kalkışmayı düşünenler varsa, akıllarından silmelerini isterim. Bu millet tankların, silahların, helikopterlerin önüne kız, erkek ayırmadan bedenlerini attı. Bu, bayrak işi, vatan işi. Herkes daha da bilinçlendi." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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