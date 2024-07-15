Konya'da aracın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
Konya'nın Kulu ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü emekli polis, hayatını kaybetti.
Konya'nın Kulu ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü emekli polis, hayatını kaybetti.
Ahmet B. (26) idaresindeki 06 BHR 473 plakalı hafif ticari araç, Konya-Ankara kara yolunda, elektrikli bisikletle giden Hasan Hüseyin Şehitoğlu'na (67), çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Şehitoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, araç sürücüsünü gözaltına aldı.
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