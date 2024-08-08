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        Konyaspor, sezona üç puanla başlamak istiyor

        ABDULLAH DOĞAN - Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos'ta deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak TÜMOSAN Konyaspor, sezonu galibiyetle açmaya odaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:12 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:12
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        Konyaspor, sezona üç puanla başlamak istiyor
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        ABDULLAH DOĞAN - Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos'ta deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak TÜMOSAN Konyaspor, sezonu galibiyetle açmaya odaklandı.

        Teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde sezona Kayseri ve Slovenya'daki kamplarla hazırlanan yeşil beyazlılarda, sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacakları Kasımpaşa maçı büyük önem taşıyor.

        Hazırlıklarını Konya'daki Kayacık Tesislerinde sürdüren oyuncular, bu maçtan alacakları üç puanla sezona iyi bir başlangıç yaparak ikinci haftada seyircisi önünde Galatasaray karşılaşmasına moralli çıkmanın hesaplarını yapıyor.

        - Kamp dönemi iyi geçti

        Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, AA muhabirine, takımın iyi bir kamp dönemi geçirdiğini söyledi.

        Bu süreçte 5 hazırlık karşılaşmasına çıktıklarını anlatan Kaymak, "Kampta takımımızı ziyaret ettik. Ali hocamızın önderliğinde güzel bir aile ortamının oluştuğunu gördük. Kamp dönemindeki bu olumlu havanın lige de yansıyacağına inanıyorum. Takımda güzel bir atmosfer var. Yeni gelen oyuncularımız çabuk adapte oldu. Birlik ve beraberlik içindeki takım görüntüsü hepimizi mutlu ediyor." diye konuştu.

        - Konyaspor'da "10 numara" transferi

        Kaymak, transferde hızlı bir süreç yaşadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Takım çok hızlı bir transfer sezonu geçirdi. Teknik kadromuzla istişare sonucunda 13 futbolcuyla yollarımızı ayırdık. Transfer yasağımız durumu vardı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Transfer yasağının kalkmasının akabinde de yeni futbolcular getirme işlemleri hızlı şekilde devam etti. 10 futbolcuyla sözleşmeyi imzaladık. Bugün yarın biri 10 numara, diğeri de sağ bek olmak üzere iki futbolcuyla inşallah sözleşme imzalayacağız. 13 Eylül'e kadar transfer çalışmalarına devam edeceğiz."

        - Yeşil beyazlılar sezonu galibiyetle açmak istiyor

        İlk deplasman maçına İstanbul'da Kasımpaşa ile oynayacaklarını anımsatan Kaymak, "Hazırlıklara devam ediyoruz. Kasımpaşa, güçlü bir takım. Rakibimizi ciddiye alıyoruz. İnşallah İstanbul deplasmanından 3 puanla döneceğimizi düşünüyorum. Camiayı da mutlu edeceğiz. Galibiyetle dönmemiz motivasyonumuzu artıracak. Camiayı mutlu edecek bir takım oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Bu ligin sonuna kadar da devam eder." ifadelerini kullandı.

        - "Türkiye'de en ucuz kombine satan kulübüz"

        Kombine satışlarının devam ettiğine dikkati çeken Kaymak, şunları kaydetti:

        "Şu anda beklentimizin altında ama mevcut rakamın üstüne çıkacağımıza inanıyorum. Türkiye'de en ucuz kombine satan kulübüz. Taraftarımızın takımını yalnız bırakmayacağını çok iyi biliyorum. Şehir olarak birlik ve beraberlik içinde güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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