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        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

        Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 10:48 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:48
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        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı
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        Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1 ev, 11 iş yeri ve 7 araca operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 8 milyon 885 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 139 bin 200 doldurulmuş makaron, 2500 paket sigara, 585 kilogram kıyılmış tütün, 115 cep telefonu, 745 litre akaryakıt, 12 bin 300 litre etil alkol, 1910 litre sahte zemzem suyu ile yüzlerce elektronik eşya ele geçirildi.

        Yakalanan 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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