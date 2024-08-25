Akşehir Onur Günü etkinlikleri Kıraç konseriyle son buldu
Milli Mücadele Dönemi'nde Atatürk'ün Batı Cephesi Karargahı olarak kullandığı Akşehir'de, harekatın başladığı 24 Ağustos 1922 tarihi anısına her yıl düzenlenen "Akşehir Onur Günü" etkinlikleri sanatçı Kıraç'ın konseriyle sona erdi.
Milli Mücadele Dönemi'nde Atatürk'ün Batı Cephesi Karargahı olarak kullandığı Akşehir'de, harekatın başladığı 24 Ağustos 1922 tarihi anısına her yıl düzenlenen "Akşehir Onur Günü" etkinlikleri sanatçı Kıraç'ın konseriyle sona erdi.
Akşehir Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konser öncesi bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal, "Mavi gözleri çakmak çakmaktı bıraksalar ince uzun bacakları üzerinde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe’den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Kağnılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru, kıymetli hemşerilerim; bundan 102 yıl önce Kuvayı Milliye ye 9 ay 10 gün boyunca garp cephesi karargahlığı yapmış olan şanlı Akşehir'in bugün ordularımızı kati zaferi için Afyon'a uğurladığımız o kutlu günün 102. yılını yaşıyoruz. Allah'tan niyaz ediyorum ki, bu güzel topraklar yüzyıllar boyu kıyamete kadar Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanmış olduğumuz bu şanlı madalyayı her daim göğsünde şanla, şerefle taşısın. Bugün de söyledim Mustafa Kemal Atatürk'e cumhuriyet tek kelimeyle neden büyüktür biliyor musunuz? Bu insanların dedelerine, babalarına, istiklal harbinden sonra saltanat ve halifelik devam etsin siz devam edin dediklerinde hayır egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedikleri içindir." diye konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından sanatçı Kıraç sahne aldı. İki saat süren konserin sonunda Başkan Dr. A. Nuri Köksal, Kıraç'a çiçek takdim etti.
Onur Günü etkinlikleri havai fişek gösterisi ile son buldu.
Programa, Kurtuluş Savaşı komutanlarından Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, Mareşal Fevzi Çakmak'ın torunu Dr. Fatmanur Çakmak, İzzettin Çalışlar Paşa'nın torunu İzzeddin Çalışlar, Salih Omurtak Paşa'nın torunu Dr. Can Pamir, Ömer Halis Bıyıktay Paşa'nın torunu Burak Bıyıktay, İnönü Vakfını temsilen Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, tarihçi Dr. Selim Erdoğan, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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