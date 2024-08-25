Akşehir Onur Günü etkinlikleri Kıraç konseriyle son buldu

Milli Mücadele Dönemi'nde Atatürk'ün Batı Cephesi Karargahı olarak kullandığı Akşehir'de, harekatın başladığı 24 Ağustos 1922 tarihi anısına her yıl düzenlenen "Akşehir Onur Günü" etkinlikleri sanatçı Kıraç'ın konseriyle sona erdi.

Akşehir Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konser öncesi bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal, "Mavi gözleri çakmak çakmaktı bıraksalar ince uzun bacakları üzerinde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe’den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Kağnılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru, kıymetli hemşerilerim; bundan 102 yıl önce Kuvayı Milliye ye 9 ay 10 gün boyunca garp cephesi karargahlığı yapmış olan şanlı Akşehir'in bugün ordularımızı kati zaferi için Afyon'a uğurladığımız o kutlu günün 102. yılını yaşıyoruz. Allah'tan niyaz ediyorum ki, bu güzel topraklar yüzyıllar boyu kıyamete kadar Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanmış olduğumuz bu şanlı madalyayı her daim göğsünde şanla, şerefle taşısın. Bugün de söyledim Mustafa Kemal Atatürk'e cumhuriyet tek kelimeyle neden büyüktür biliyor musunuz? Bu insanların dedelerine, babalarına, istiklal harbinden sonra saltanat ve halifelik devam etsin siz devam edin dediklerinde hayır egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedikleri içindir." diye konuştu.