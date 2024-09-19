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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 10:42 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:42
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, D-300 üzerinde durdurduğu bir araçta arama yaptı.

        Araçtaki valizinde damacana içerisine gizlenmiş 2 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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