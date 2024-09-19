Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, D-300 üzerinde durdurduğu bir araçta arama yaptı.
Araçtaki valizinde damacana içerisine gizlenmiş 2 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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