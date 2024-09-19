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        Hüyük'te Gaziler Günü kutlandı

        Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen Gaziler Günü etkinliğinde gazilere İstiklal Marşı tablosu ve bayrak hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 15:56 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:56
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        Hüyük'te Gaziler Günü kutlandı
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen Gaziler Günü etkinliğinde gazilere İstiklal Marşı tablosu ve bayrak hediye edildi.

        Hüyük Atatürk anıtında başlayan törenlerden sonra Hüyük Belediyesi Başkanlık makamında İlçe Kaymakamı Ahmet Turan Gel ve protokol üyeleri gazilerle sohbet etti.

        Belediye Başkanı Sadık Sefer, gazilere İstiklal Marşı'nın yazdığı tablo ve Türk bayrağı hediye etti.

        Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Sabih Ölmez, İlçe Emniyet Amiri Müslüm Ertürküner ile Kıbrıs gazileri Bayram Çınar, Ahmet Atal, Hüseyin Timurlenk ve İbrahim Ünal katıldı.

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