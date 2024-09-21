Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Yasin Kol, Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Ufuk Akyol, Jevtovic, Ndao, Pedrinho, Aleksic, Umut Nayir
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Uğur Çiftçi, Charisis, Moutoussamy, Emrah Başsan, Pritchard, Turgunboev, Rodrigues
Sarı kartlar: Dk. 31 Pritchard (Net Global Sivasspor), Dk. 35 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)
KONYA
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