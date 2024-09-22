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        Konya'da devrilen minibüsteki 12 tarım işçisi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 08:53 Güncelleme: 22.09.2024 - 08:53
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        Konya'da devrilen minibüsteki 12 tarım işçisi yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

        H.T. idaresindeki 63 NN 953 plakalı minibüs, Konya-Hüyük kara yolunun 60. kilometresinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, minibüste bulunan 12 işçi yaralandı. Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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