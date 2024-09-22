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        21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali devam ediyor

        Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali ikinci gününde "Balkan İlahileri" konseri ile devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 21:50 Güncelleme: 22.09.2024 - 21:59
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        21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali devam ediyor
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        Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali ikinci gününde "Balkan İlahileri" konseri ile devam etti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla düzenlenen festivalin ikinci gününde Selçuklu Kongre Merkezi'nde sanatçılar Mesut Kurtis, Hafız Burhan Şaban, Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli ve Prof. Dr. Abas Jahjai, "Balkan İlahileri" programıyla sahne aldı.

        Öte yandan festival kapsamında Mevlana Meydanı'nda sanatçı Ömer Faruk Belviranlı tarafından "Aşk ile" konseri düzenlendi.

        Taşbina Kültür ve Sanat Merkezi'nde de tasavvuf müziği, Türk ve Osmanlı musikisine ilişkin söyleşiler gerçekleştirildi.

        30 Eylül'e kadar sürecek festival kapsamında yarın Selçuklu Kongre Merkezi'nde 20.30'da İspanyol müzik grubu Al Fırdaus Ensemble sahne alacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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