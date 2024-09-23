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        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 10:40 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:40
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        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

        FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Konya merkezli Balıkesir, Bursa, Bitlis, Ankara, Adıyaman ve Hakkari illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

        Diğer şüpheliler hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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