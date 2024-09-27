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        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Konya'da öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ikinci astronotu olan Tuva Cihangir Atasever, Konya'da öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:15 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:15
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        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Konya'da öğrencilerle buluştu
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        Türkiye'nin ikinci astronotu olan Tuva Cihangir Atasever, Konya'da öğrencilerle bir araya geldi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Atasever, ilk olarak Selçuklu ilçesinde Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        Daha sonra, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Atasever, uzay yolculuğu boyunca yaşadıklarını ve deneyimlerini anlattı.

        Program, Atasever'in öğrencilerin sorularını cevaplandırması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

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