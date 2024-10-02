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        Seydişehir'de anaokulu öğrencileri itfaiyeyi ziyaret etti

        Seydişehir'de anasınıfı öğrencileri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 16:43 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:46
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        Seydişehir'de anaokulu öğrencileri itfaiyeyi ziyaret etti
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        Seydişehir’de anasınıfı öğrencileri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliğini ziyaret etti.

        İtfaiye personeli, öğrencilere, yangın söndürme ve kaza kırım ekipmanlarını tanıttı.

        Seydişehir İtfaiye Amiri Fatih Kara, öğrencilere olası yangında müdahale ve yangın söndürme teknikleri hakkında bilgi verdi.

        İtfaiye hortumu ile yangın söndürme tatbikatı da yapan çocuklar, unutulmaz bir deneyim yaşadı.

        Ziyaret sonunda çocuklar Seydişehir İtfaiye Amiri Fatih Kara ve itfaiye personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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