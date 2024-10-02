Seydişehir'de anaokulu öğrencileri itfaiyeyi ziyaret etti

Ziyaret sonunda çocuklar Seydişehir İtfaiye Amiri Fatih Kara ve itfaiye personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

İtfaiye hortumu ile yangın söndürme tatbikatı da yapan çocuklar, unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Seydişehir’de anasınıfı öğrencileri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliğini ziyaret etti.

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