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        Konya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:00
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        Konya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Mücahit Karaca idaresindeki 27 ND 758 plakalı tır, Konya-Ankara kara yolu Kulu Kavşağı'nda şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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