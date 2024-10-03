Konya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Mücahit Karaca idaresindeki 27 ND 758 plakalı tır, Konya-Ankara kara yolu Kulu Kavşağı'nda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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