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        Konya'nın Akıllı Turizm Başkenti Yarışması'nda listeye girmesi, kentin tanıtımına katkı sağlayacak

        ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'nın 2025 Avrupa Akıllı Turizm Başkenti Ödülü için listeye giren 7 şehir arasında yer alması, kentin bilinirliğini daha da artıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:01 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:01
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        Konya'nın Akıllı Turizm Başkenti Yarışması'nda listeye girmesi, kentin tanıtımına katkı sağlayacak
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        ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'nın 2025 Avrupa Akıllı Turizm Başkenti Ödülü için listeye giren 7 şehir arasında yer alması, kentin bilinirliğini daha da artıracak.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine, Konya'nın birçok alanda ön plana çıkan bir şehir olması için çalıştıklarını söyledi.

        Konya'nın Akıllı Şehir Uygulamaları için ASELSAN ile çalıştıklarını, 2030'a kadar 142 projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Altay, "Turizmle endeksli olmak üzere 'Burası Konya' uygulamamız, Darülmülk Sergi Sarayı'ndaki yapay zeka uygulaması, Taş Bina Dijital Gösteri Merkezi, Taş Bina Dijital Müzesi, Çatalhöyük Karşılama Merkezi'ndeki dijital sergimiz, akıllı şehir uygulamalarımızın en güzel örneklerinden. Bunu turizmle bağdaştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Şehrin tarihi bir kent olduğunu vurgulayan Altay, "Konya, 10 bin yıldır şehir hayatını sürdürebilmiş dünyanın ender yerlerinden birisi. Çatalhöyük'te başlayan yolculuğumuzda günümüze kadar Konya her dönemin önemli şehirlerinden birisi olmuş." dedi.

        Özellikle Çatalhöyük Karşılama Merkezi'nin arkeoloji alanına dönüştüğünü vurgulayan Altay, Taş Bina Kültür-Sanat, Taş Bina Dijital Müzesi ve Darülmülk Projesi kapsamında suriçinde yapılan uygulamalarla Konya'nın turizmle de Türkiye'nin öne çıkan şehirlerinden biri olacağını dile getirdi.

        - Akıllı Şehir Uygulaması turizmle bağdaştırılacak

        Altay, finale seçilen 7 şehirden biri olmanın mutluluğunu yaşadıklarına değinerek, şöyle konuştu:

        "200 yıl başkentlik yapmış bir şehirde şöyle etrafınıza baktığınızda kültürel mirasla ilgili onlarca eser görebilirsiniz. Son dönemde özellikle Darülmülk Projesi kapsamında suriçinde 20 noktada yaptığımız restorasyon çalışmalarıyla turistlere başta Mevlana Müzesi etrafı olmak üzere yeni destinasyonlar oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni trend turizm mantığında Akıllı Şehir Uygulamalarımızı turizmle bağdaştırarak, 'Burası Konya', 'Go Konya' uygulaması gibi yeni uygulamalarla insanların daha rahat ulaşabileceği, sanal turlar yapabileceği bir şehir oluşturmaya çalışıyoruz."

        Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olduğunu, Konya'nın birçok özelliğiyle öne çıktığını anlatan Altay, Konya'nın Avrupa Birliğinden (AB) böyle bir ödül almasının Konya'nın tanınırlığına çok büyük katkı sağlayacağını, Konya'nın turizm destinasyonunda Türkiye'ye gelen turistler için ziyaret edilebilir bir nokta olmasını sağlayacağını dile getirdi.

        - "Türkiye ilk defa Konya ile katılıyor"

        Konya Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Yünden de Akıllı Turizm Başkenti uygulamasının 2018'de başladığını, bu yıl 21 şehrin başvurduğunu ve Konya'nın da son 7 arasında yer aldığını söyledi.

        Turizmin, kültürel ve ekonomik işbirliklerine kadar uzanan bir yol olduğunu belirten Yünden, şunları kaydetti:

        "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akıllı Turizm Başkenti'ne Konya'nın güçlü bir aday olacağını düşündü. Karşılıklı komisyonlar toplandı, çalışma grupları oluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesinin akıllı kentler çalışmasından ilhamla bu yarışmaya başvurdu. Türkiye, ilk defa Konya ile katılıyor. Konya'nın şansı çok yüksek. Konya'nın her zaman dünyaya söyleyecek bir sözü var. Hz. Mevlana ve Çatalhöyük dolayısıyla Konya, dünyada en çok tanınan Türk şehirlerinden biri. Marka değer bakımından yüksek potansiyeli var."

        - Avrupa Akıllı Turizm Başkenti yarışması

        10 ülkeden toplam 21 aday kent arasından Belçika'dan Brüksel, İtalya'dan Cenova ve Torino, Türkiye'den Konya, Finlandiya'dan Lahti, Ukrayna'dan Lviv ve Portekiz'den Porto, Avrupa Akıllı Turizm Başkenti için seçilen finalistler oldu.

        2025 Avrupa Akıllı Turizm Başkenti finalistleri 26-27 Kasım'da hazırladıkları tekliflerini jüriye sunacak.

        Avrupa Akıllı Turizm Başkenti olarak belirlenecek şehir, kapsamlı tanıtım ve marka desteği alacak.

        Avrupa Akıllı Turizm Başkenti, kentleri erişilebilirlik, dijitalleşme, sürdürülebilirlik, kültürel miras ve yaratıcılık gibi alanlarda inovatif yaklaşımları için ödüllendiren bir AB girişimi konumunda bulunuyor.

        Bu girişim aynı zamanda, turizmin sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde gelişmesini sağlarken en iyi uygulamaların paylaşılmasını amaçlıyor.

        Avrupa Akıllı Turizm Başkenti Yarışması, 2018'den bu yana düzenleniyor. 2024 Avrupa Akıllı Turizm Başkenti Ödülü'nü Dublin almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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