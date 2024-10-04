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        İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Konya'da protesto edildi

        İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Konya'da protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 15:40 Güncelleme: 04.10.2024 - 15:49
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        İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Konya'da protesto edildi
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        İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Konya'da protesto edildi.

        Kültür Park'ta toplanan grup, Türk ve Filistin bayrağı ile "Vicdanının sesini duy, harekete geç" yazılı pankart açtı.

        Grup adına açıklama yapan Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel, İsrail'in hedefinde tüm bölge olduğunu ve Filistin'in ardından şimdi Lübnan'a saldırdığını anımsattı.

        Filistin'in insanlığın, umudun ve vicdanın kalesi olduğunu vurgulayan Demirel, "Allah'ın izniyle bu kalenin burçlarına zafer bayrağını asacağız. Nehirden denize özgür Filistin hakikatinden asla vazgeçmeyeceğiz. Biliyoruz ki zafer inananların ve mazlumlarındır. Emperyalizme ve siyonizme asla geçit vermeyeceğiz. Bölgemizi savaşa ve kaosa teslim etmeyeceğiz. Mezarlardan yükselen baharla ve kardan gelen aydınlıklarla Filistin'e sahip çıkacak, siyonizmin yıkamadığı duvarları siyonizmi yıkarak aşacağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

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