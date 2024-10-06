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        Akşehir'de huzur ve asayiş uygulamaları

        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, 63 personelin katılımıyla huzur ve asayiş uygulaması düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 21:39 Güncelleme: 06.10.2024 - 21:40
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        Akşehir'de huzur ve asayiş uygulamaları
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        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, 63 personelin katılımıyla huzur ve asayiş uygulaması düzenledi.

        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre operasyon kapsamında toplam 456 kişi ve 112 araç sorgulandı, aranan 1 şüpheli yakalandı.

        Uygulama sırasında alkollü 18 sürücünün ehliyetine el konulurken, 6 araç trafikten men edildi. 14 sürücüye "sürücü belgesiz araç kullanmaktan" ve çeşitli trafik maddelerinden toplam 425 bin 529 lira idari para cezası uygulandı. Uygulama kapsamında 1 ruhsatsız tabanca, 37 tabanca mermisi, 25 ses fişeği, 5 av fişeği ve 2 bıçak ele geçirildi.

        İş yerlerinde yapılan denetimlerde ise kurallara uymayan işletmeler hakkında tutanak tutuldu. 4 iş yerine izinsiz canlı müzik yapmaktan, 3 iş yerine kapalı alanda sigara içirmekten, 2 kişiye kapalı alanda sigara içmekten ve 10 işyerinde çalışan 60 kişiye kimlik bildiriminde bulunmamaktan tutanak düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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