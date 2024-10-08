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        Beyşehir'den kısa kısa

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Avrupa Kuş Gözlem Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 15:10 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:10
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Avrupa Kuş Gözlem Günü kutlandı.

        Göçmen kuşlar ve yaşam alanlarına dikkati çekmek için Beyşehir Gölü'nde yapılan etkinliğe, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kuş meraklıları katıldı.

        Selçuk Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu Başkanı Ezgi Horoz ile topluluk üyeleri, göl ve çevresinde gözlem yaptı.

        Ekip, gözlem boyunca 18 kuş türünü kayıt altına aldı.

        - Beyşehir Devlet Hastanesinde emzirme haftası etkinliği yapıldı

        Beyşehir Devlet Hastanesinde, emzirme haftası etkinliklerle kutlandı.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle hazırlanan stantta, hastaneye başvuran anne, gebe ve diğer hastalara anne sütünün önemi anlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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