Beyşehir'den kısa kısa
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Avrupa Kuş Gözlem Günü kutlandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Avrupa Kuş Gözlem Günü kutlandı.
Göçmen kuşlar ve yaşam alanlarına dikkati çekmek için Beyşehir Gölü'nde yapılan etkinliğe, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kuş meraklıları katıldı.
Selçuk Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu Başkanı Ezgi Horoz ile topluluk üyeleri, göl ve çevresinde gözlem yaptı.
Ekip, gözlem boyunca 18 kuş türünü kayıt altına aldı.
- Beyşehir Devlet Hastanesinde emzirme haftası etkinliği yapıldı
Beyşehir Devlet Hastanesinde, emzirme haftası etkinliklerle kutlandı.
İlçe Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle hazırlanan stantta, hastaneye başvuran anne, gebe ve diğer hastalara anne sütünün önemi anlatıldı.
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