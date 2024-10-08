Beyşehir'den kısa kısa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Avrupa Kuş Gözlem Günü kutlandı.

Göçmen kuşlar ve yaşam alanlarına dikkati çekmek için Beyşehir Gölü'nde yapılan etkinliğe, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kuş meraklıları katıldı.

Selçuk Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu Başkanı Ezgi Horoz ile topluluk üyeleri, göl ve çevresinde gözlem yaptı.

Ekip, gözlem boyunca 18 kuş türünü kayıt altına aldı.

- Beyşehir Devlet Hastanesinde emzirme haftası etkinliği yapıldı

Beyşehir Devlet Hastanesinde, emzirme haftası etkinliklerle kutlandı.