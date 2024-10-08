Hüyük'ten kısa kısa

Kaymakam Ahmet Turan Gel ve Müftü Seyit Ali Gündüz kahvaltıda birer konuşma yaparak, görev yapan imam ve hatiplerin haftalarını kutlayarak çalışmalarında başarı diledi.

Hüyük'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kahvaltı programına Hüyük Kaymakamı Ahmet Turan Gel ve Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer de katıldı.

İlçe Kaymakamlığı, Hüyük Belediyesi ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen İş Makinası Operatörlük Kursu'nu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları kaymakamlık binasında Kaymakam Ahmet Turan Gel, Hüyük Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer ve İlçe Tarım Orman Müdürü Mevlüt Sarı verdi.

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