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        Hüyük'ten kısa kısa

        Konya'nın Hüyük ilçesinde işsizleri meslek edindirme amaçlı hazırlanan proje kapsamında, iş makinası operatörlüğü eğitimi alan kursiyerler sertifikalarını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 16:36 Güncelleme: 08.10.2024 - 17:04
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        Hüyük'ten kısa kısa
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde işsizleri meslek edindirme amaçlı hazırlanan proje kapsamında, iş makinası operatörlüğü eğitimi alan kursiyerler sertifikalarını aldı.

        İlçe Kaymakamlığı, Hüyük Belediyesi ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen İş Makinası Operatörlük Kursu'nu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları kaymakamlık binasında Kaymakam Ahmet Turan Gel, Hüyük Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer ve İlçe Tarım Orman Müdürü Mevlüt Sarı verdi.

        Törende meslek edindirme kurslarının devam edeceği belirtildi.

        - Din görevlileri kahvaltıda buluştu

        Hüyük'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kahvaltı programına Hüyük Kaymakamı Ahmet Turan Gel ve Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer de katıldı.

        Hüyük Akdağ Kültür Parkı'ndaki programa ilçede görev yapan din görevlileri katıldı.

        Kaymakam Ahmet Turan Gel ve Müftü Seyit Ali Gündüz kahvaltıda birer konuşma yaparak, görev yapan imam ve hatiplerin haftalarını kutlayarak çalışmalarında başarı diledi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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