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        Kulu'da çıkan yangında ağıl ve müştemilat zarar gördü

        Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında, ağıl ve müştemilat kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:12 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:40
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        Kulu'da çıkan yangında ağıl ve müştemilat zarar gördü
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        Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında, ağıl ve müştemilat kullanılamaz hale geldi.

        Yazıçayır Mahallesi'ndeki müştemilat ve ağılda yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yayılan ve bitişikteki müstakil eve de sıçrayan yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Yangında müştemilat ve ağılın tamamen kullanılmaz hale geldiği, müstakil evde hasar oluştuğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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