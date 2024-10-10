Kulu'da çıkan yangında ağıl ve müştemilat zarar gördü
Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında, ağıl ve müştemilat kullanılamaz hale geldi.
Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında, ağıl ve müştemilat kullanılamaz hale geldi.
Yazıçayır Mahallesi'ndeki müştemilat ve ağılda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yayılan ve bitişikteki müstakil eve de sıçrayan yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında müştemilat ve ağılın tamamen kullanılmaz hale geldiği, müstakil evde hasar oluştuğu görüldü.
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