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        Konya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

        Konya'nın Ereğli ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 22:13 Güncelleme: 13.10.2024 - 22:13
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        Konya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kuzukuyu Mahallesi'nde, K.S. idaresindeki 68 KF 035 plakalı tır ile Süleyman A. yönetimindeki 42 ABZ 867 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Tır sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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