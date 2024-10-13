Konya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Konya'nın Ereğli ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Konya'nın Ereğli ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kuzukuyu Mahallesi'nde, K.S. idaresindeki 68 KF 035 plakalı tır ile Süleyman A. yönetimindeki 42 ABZ 867 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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