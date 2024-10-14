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        Konya'da silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 17:51 Güncelleme: 14.10.2024 - 18:16
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        Konya'da silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi ve bu suça karışanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Bu çerçevede belirlenen bir aracı takibe alan ekipler, D-300 üzerindeki uygulama noktasında durdurdukları araçtaki K.P. ile F.S'yi gözaltına aldı.

        Zanlıların aracında yapılan aramada, 11 tabanca, 13 tabanca şarjörü ile 33 mermi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden F.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.P. ise tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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