Konya'da silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Zanlıların aracında yapılan aramada, 11 tabanca, 13 tabanca şarjörü ile 33 mermi ele geçirildi.

Bu çerçevede belirlenen bir aracı takibe alan ekipler, D-300 üzerindeki uygulama noktasında durdurdukları araçtaki K.P. ile F.S'yi gözaltına aldı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi ve bu suça karışanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

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