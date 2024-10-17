Vali Akın çiftçilerle çilek hasadına katıldı

Konya Valisi İbrahim Akın Hüyük ilçesinde üreticilerle çilek hasadına katıldı.

Hüyük ilçesini ziyaret eden Konya Valisi Akın, Kaymakam Ahmet Turan Gel ve Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer'le ilçenin Avrupa Birliği tarafından tescillenen coğrafi işaretli çileklerin yetiştiği arazileri dolaştı.

Vali Akın burada çilek toplayan üreticilerle bir süre sohbet edip yapılan hasada katıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Akın, Hüyük çileğinin hem toprak hem de hava koşulları nedeniyle tadı ve aromasının çok farklı olduğunu dile getirerek, "Devletimiz önümüzdeki süreçte de üreticilerimiz için her türlü desteği vermeye devam edecek." dedi.

Belediye Başkanı Dr. Sefer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Sayın valimiz ilçemizi onurlandırdılar, bizde Hüyük'ün projelerini doğasını ve güzelliklerini sayın valimize anlatmaya çalıştık." diye konuştu. Daha sonra Kaymakamlık binasında geçen Akın, ilçeye bağlı 23 mahallenin muhtarıyla bir toplantı yaparak, taleplerini dinledi. Hüyük Belediyesi'ne de uğradıktan sonra, ilçedeki esnafları gezerek bir süre sohbet eden Vali Akın, son olarak Hüyük Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hasta ve yakınlarıyla görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.