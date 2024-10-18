Konya'da 4 düzensiz göçmen yakalandı, göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü tutuklandı

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, sınır illerinden gelerek Konya üzerinden İzmir'e geçiş yaptığı tespit edilen bir araç takibe alındı.

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