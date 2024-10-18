Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da 4 düzensiz göçmen yakalandı, göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü tutuklandı

        Konya'da polisin takibe aldığı araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 20:00 Güncelleme: 18.10.2024 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da 4 düzensiz göçmen yakalandı, göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da polisin takibe aldığı araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

        Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, sınır illerinden gelerek Konya üzerinden İzmir'e geçiş yaptığı tespit edilen bir araç takibe alındı.

        Takip sırasında ana güzergahları kullanmayıp ara yollardan ilerleyen araç, Sarayönü İlçe Emniyet Amirliği ekipleriyle yapılan koordineli çalışmayla Sarayönü ilçesinde durduruldu.

        Araçtaki yabancı uyruklu 4 kişi ve sürücü yakalandı.

        Gözaltına alınan sürücü göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
        Barış Boyun ve Daltonlar'a operasyon
        Barış Boyun ve Daltonlar'a operasyon
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Ada'da Kerem ve Orkun yarışı!
        Ada'da Kerem ve Orkun yarışı!
        18 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        18 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!

        Benzer Haberler

        Konya'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
        Konya'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
        5 gündür kayıp olan hastane çalışanı, sulama kanalında ölü bulundu
        5 gündür kayıp olan hastane çalışanı, sulama kanalında ölü bulundu
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya Valisi İbrahim Akın muhtarlarla buluştu
        Konya Valisi İbrahim Akın muhtarlarla buluştu
        Konya'da suları çekilen gölde balıkçı tekneleri karaya oturdu
        Konya'da suları çekilen gölde balıkçı tekneleri karaya oturdu
        Konyasporlu Pedrinho frikikten attığı gollerle takımına katkı veriyor
        Konyasporlu Pedrinho frikikten attığı gollerle takımına katkı veriyor