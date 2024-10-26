Konya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
M.B. idaresindeki 06 CIY 057 plakalı otomobil, Alaylar 1 Mahallesi Mustafa Üstündağ Caddesi'nde, M.A.G'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştıktan sonra M.Y. idaresindeki 42 AY 756 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, M.A.G ile sürücülerden M.Y ile yanında bulunan F.B. yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.