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        Konya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 06:29 Güncelleme: 26.10.2024 - 06:39
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        Konya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        M.B. idaresindeki 06 CIY 057 plakalı otomobil, Alaylar 1 Mahallesi Mustafa Üstündağ Caddesi'nde, M.A.G'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştıktan sonra M.Y. idaresindeki 42 AY 756 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada, M.A.G ile sürücülerden M.Y ile yanında bulunan F.B. yaralandı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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