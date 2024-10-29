Konya'da otobüsün çarptığı yaya öldü

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaya, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

Antalya'dan Beyşehir'e gelen sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tur otobüsü, Yeşildağ-Adaköy mahalleleri arasında yola çıkan yaya 57 yaşındaki Selamet S'ye çarptı.

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