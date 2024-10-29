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        Konya'da otobüsün çarptığı yaya öldü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde tur otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:09 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:09
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        Konya'da otobüsün çarptığı yaya öldü
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde tur otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Antalya'dan Beyşehir'e gelen sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tur otobüsü, Yeşildağ-Adaköy mahalleleri arasında yola çıkan yaya 57 yaşındaki Selamet S'ye çarptı.

        Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaya, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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