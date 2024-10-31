Beyşehir'in 48 mahallesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı 48 mahallede çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından çiftçilere yönelik başlatılan tarımsal üretim planlama ve yeni destekleme modeli bilgilendirme toplantıları sürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de katıldığı toplantılarda uzmanlar, bitkisel ve hayvansal üretime ilişkin ayrıntılı bilgi veriyor.

48 mahallede yaklaşık bin 600 üretici ile buluşulan toplantılarda aynı zamanda, çiftçilerden gelen öneri ve talepler de yerinde dinlenerek, tarım sektörünün ilçede daha fazla geliştirilebilmesi için karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuluyor.