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        Konya'da kadın ve çocuk cinayetlerine tepki yürüyüşü düzenlendi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde kadın ve çocuk cinayetlerine tepki yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 16:06 Güncelleme: 02.11.2024 - 16:12
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        Konya'da kadın ve çocuk cinayetlerine tepki yürüyüşü düzenlendi
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        Konya’nın Beyşehir ilçesinde kadın ve çocuk cinayetlerine tepki yürüyüşü yapıldı.

        Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği tarafından Orman Kavşağı'nda başlayan tepki yürüyüşü, Atatürk Anıtı önünde sona erdi.

        Yürüyüş sonunda katılımcılar, ölen kadın ve çocuklar ile şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

        Katılımcılar, burada slogan attı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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