Beyşehir Gölü kıyılarındaki sazlık alanda yangın

Söndürülemeyen alevlerin kontrol alınabilmesi için itfaiye ekipleri, bölgeye belediyeden alevlerin önünü kesmesi ve yayılmasını engellemek amacıyla traktör talebinde bulundu.

Beyşehir kent merkezinden de görülebilen yoğun duman ve alevlerin olduğu bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kent merkezine yakın kıyıdaki sazlık alana yol olmaması nedeniyle giriş yapmakta zorlanırken, yangına yol kenarından su sıkarak müdahale edebildi.

İtfaiye ve polis ekipleri, yangın ihbarının geldiği noktalara yönlendirilirken, alevler nedeniyle gökyüzüne yükselen dumanlar Beyşehir-Antalya kara yolunun bazı kesimlerini kapladı.

Beyşehir-Antalya kara yolunun göle kıyısı bulunan sazlık alanda iki farklı noktada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Beyşehir Gölü kıyılarındaki sazlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, Beyşehir-Antalya kara yolundaki ulaşımı olumsuz etkiledi.

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