Türk Kızılay'ı yetkilileri Hüyük'te öğrencilerle buluştu

Kızılay gönüllüleri tarafından "Nesiller Değişir Hilal'e Adanmış Yürekler Değişmez" sloganıyla öğrencilere Türk Kızılayı'nın kuruluşu ve yaptığı faaliyetler anlatılarak broşür dağıtıldı.

İlçe merkezinde Türk Kızılay Hüyük Temsilciliği tarafından Mevlana İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere kızılay kültürünü yaygınlaştırmak ve yardımlaşmayı öğrenmiş nesiller yetiştirmek amacıyla bilgi verildi.

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