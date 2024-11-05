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        Türk Kızılay'ı yetkilileri Hüyük'te öğrencilerle buluştu

        Konya'nın Hüyük ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere kızılay faaliyetleri anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:35 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:15
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        Türk Kızılay'ı yetkilileri Hüyük'te öğrencilerle buluştu
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere kızılay faaliyetleri anlatıldı.

        İlçe merkezinde Türk Kızılay Hüyük Temsilciliği tarafından Mevlana İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere kızılay kültürünü yaygınlaştırmak ve yardımlaşmayı öğrenmiş nesiller yetiştirmek amacıyla bilgi verildi.

        Kızılay gönüllüleri tarafından "Nesiller Değişir Hilal'e Adanmış Yürekler Değişmez" sloganıyla öğrencilere Türk Kızılayı'nın kuruluşu ve yaptığı faaliyetler anlatılarak broşür dağıtıldı.

        Öğrencilere, Türk Kızılay amblemli kızılay kolluğu, balon, rozet, ve şapkadan oluşan hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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