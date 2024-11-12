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        Konya'da yol kenarına bırakılan 13 çuvalda silah parçaları bulundu

        Konya'nın Derbent ilçesinde, yol kenarındaki çuvallarda bulunan silah parçalarına el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 12:47 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:02
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        Konya'da yol kenarına bırakılan 13 çuvalda silah parçaları bulundu
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        Konya'nın Derbent ilçesinde, yol kenarındaki çuvallarda bulunan silah parçalarına el konuldu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kara yolunun kenarındaki çuvallarda silah parçaları bulunduğu ihbarı aldı.

        Harekete geçen ekipler, 13 çuvalda, 417 tabanca namlu bloğu, 696 tabanca icra mili, 1726 kancalı demir parçası, 4 santimlik 633 yay, 723 çentikli demir parçası ve 7 santimlik 82 yay ele geçirdi.

        Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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