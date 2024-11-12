Konya'da yol kenarına bırakılan 13 çuvalda silah parçaları bulundu
Konya'nın Derbent ilçesinde, yol kenarındaki çuvallarda bulunan silah parçalarına el konuldu.
Konya'nın Derbent ilçesinde, yol kenarındaki çuvallarda bulunan silah parçalarına el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kara yolunun kenarındaki çuvallarda silah parçaları bulunduğu ihbarı aldı.
Harekete geçen ekipler, 13 çuvalda, 417 tabanca namlu bloğu, 696 tabanca icra mili, 1726 kancalı demir parçası, 4 santimlik 633 yay, 723 çentikli demir parçası ve 7 santimlik 82 yay ele geçirdi.
Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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