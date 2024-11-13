Konya Şeker'in tesisinde büyükbaş hayvan kemiklerinden sabun ham maddesi elde ediliyor

MELİKE KESKİN - Konya Şeker'in tesisinde büyükbaş hayvan kemiğinden elde edilen yağlar, sabun üreticilerine ham madde olarak satılıyor.

Büyük hissedarı 39 bin üreticinin ortak olduğu Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi olan Konya Şeker, 1954'ten beri yatırımlarla kurduğu 45 tesiste üretime devam ediyor.

Konya Şeker'in Panagro Et ve Süt Entegre Tesisleri'nde ise hayvansal atıklar işlenerek değerlendiriliyor. Doğrudan üreticilerden alınan kemikler ile Konya Şeker'in kesimhanelerinden elde edilen kemikler, bu tesiste kemik unu haline getirilirken, yağından da ayrıştırılıyor.

Ortaya çıkan kemik yağı ise sabun üreticilerine ham madde olarak satılıyor. PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, AA muhabirine, bütün tesislerinde atıkları değerlendirerek, Konya Şeker'e katkı sağlayacak projeler geliştirdiklerini söyledi. Faaliyete 2018'de başlayan kemik işleme tesisinde, tonlarca hayvansal atığın ekonomiye yeniden kazandırıldığını ifade eden Erkoyuncu, "Bünyemizde büyük çaplı, çok sayıda hayvanımızın olduğu hayvancılık tesislerimiz var. Bir de Türkiye'nin en modern et, süt entegre tesisimiz var." dedi.

- "Hayvansal atıkları kaliteli ham maddeye dönüştürüyoruz" Ramazan Erkoyuncu, tesislerinde kesilen hayvanların kemiklerini değerlendirmek üzere kemik unu ve yağı tesisi kurduklarını belirterek, şunları söyledi: "Tesisimiz, günlük 60 ton kapasiteli bir tesis. Burada işlenen kemiklerin yüzde 10'u kadar yağ çıkıyor. Bu yağ, sabun sanayisinde kullanılıyor. Yüzde 50-55 oranında da kemik unu üretiliyor. Bunlar da hayvan yemlerinde, özellikle kanatlılarda kullanılıyor. Hayvansal atıkları kaliteli ham maddeye dönüştürüyoruz. Hem çevresel katkı sağlıyoruz, kemiğin çöpe gitmesinden ya da olumsuz görüntülerden kurtuluyoruz hem de sanayiye katkı verip kurumumuza kar sağlıyoruz."

Holding bünyesindeki diğer tesislerde de "çevrecilik" ilke ve prensipleriyle çalıştıklarını belirten Erkoyuncu, Panagro Et ve Süt Entegre Tesisleri'nin tamamen çevreye katkı sağlama amacıyla kurulduğunu vurguladı. - "Eğer bu kemiklere işlem yapmazsanız çevresel sorunlara da yol açabilirsiniz" Proje danışmanı Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Gürbüz tesisin hayvansal atıkların değerlendirilmesi anlamında görülebilecek en modern tesislerden biri olduğunu söyledi.

Hayvansal atıkların değerlendirilmesinin önemine vurgu yapan Gürbüz, "Bir karkasın yaklaşık yüzde 18-20'si kemiklerden oluşmakta. Eğer bu kemiklere işlem yapmazsanız çevresel sorunlara yol açabilirsiniz. Bu noktada Konya Şeker, hem çevre dostu olarak hem de ekonomik değerliliğin artırılmasına yönelik olarak kemikleri işlemek için günlük 60 ton kapasiteli bir sistem oluşturdu." dedi.