Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya Şeker'in tesisinde büyükbaş hayvan kemiklerinden sabun ham maddesi elde ediliyor

        MELİKE KESKİN - Konya Şeker'in tesisinde büyükbaş hayvan kemiğinden elde edilen yağlar, sabun üreticilerine ham madde olarak satılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 12:13 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya Şeker'in tesisinde büyükbaş hayvan kemiklerinden sabun ham maddesi elde ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MELİKE KESKİN - Konya Şeker'in tesisinde büyükbaş hayvan kemiğinden elde edilen yağlar, sabun üreticilerine ham madde olarak satılıyor.

        Büyük hissedarı 39 bin üreticinin ortak olduğu Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi olan Konya Şeker, 1954'ten beri yatırımlarla kurduğu 45 tesiste üretime devam ediyor.

        Konya Şeker'in Panagro Et ve Süt Entegre Tesisleri'nde ise hayvansal atıklar işlenerek değerlendiriliyor. Doğrudan üreticilerden alınan kemikler ile Konya Şeker'in kesimhanelerinden elde edilen kemikler, bu tesiste kemik unu haline getirilirken, yağından da ayrıştırılıyor.

        Ortaya çıkan kemik yağı ise sabun üreticilerine ham madde olarak satılıyor.

        PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, AA muhabirine, bütün tesislerinde atıkları değerlendirerek, Konya Şeker'e katkı sağlayacak projeler geliştirdiklerini söyledi.

        Faaliyete 2018'de başlayan kemik işleme tesisinde, tonlarca hayvansal atığın ekonomiye yeniden kazandırıldığını ifade eden Erkoyuncu, "Bünyemizde büyük çaplı, çok sayıda hayvanımızın olduğu hayvancılık tesislerimiz var. Bir de Türkiye'nin en modern et, süt entegre tesisimiz var." dedi.

        - "Hayvansal atıkları kaliteli ham maddeye dönüştürüyoruz"

        Ramazan Erkoyuncu, tesislerinde kesilen hayvanların kemiklerini değerlendirmek üzere kemik unu ve yağı tesisi kurduklarını belirterek, şunları söyledi:

        "Tesisimiz, günlük 60 ton kapasiteli bir tesis. Burada işlenen kemiklerin yüzde 10'u kadar yağ çıkıyor. Bu yağ, sabun sanayisinde kullanılıyor. Yüzde 50-55 oranında da kemik unu üretiliyor. Bunlar da hayvan yemlerinde, özellikle kanatlılarda kullanılıyor. Hayvansal atıkları kaliteli ham maddeye dönüştürüyoruz. Hem çevresel katkı sağlıyoruz, kemiğin çöpe gitmesinden ya da olumsuz görüntülerden kurtuluyoruz hem de sanayiye katkı verip kurumumuza kar sağlıyoruz."

        Holding bünyesindeki diğer tesislerde de "çevrecilik" ilke ve prensipleriyle çalıştıklarını belirten Erkoyuncu, Panagro Et ve Süt Entegre Tesisleri'nin tamamen çevreye katkı sağlama amacıyla kurulduğunu vurguladı.

        - "Eğer bu kemiklere işlem yapmazsanız çevresel sorunlara da yol açabilirsiniz"

        Proje danışmanı Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Gürbüz tesisin hayvansal atıkların değerlendirilmesi anlamında görülebilecek en modern tesislerden biri olduğunu söyledi.

        Hayvansal atıkların değerlendirilmesinin önemine vurgu yapan Gürbüz, "Bir karkasın yaklaşık yüzde 18-20'si kemiklerden oluşmakta. Eğer bu kemiklere işlem yapmazsanız çevresel sorunlara yol açabilirsiniz. Bu noktada Konya Şeker, hem çevre dostu olarak hem de ekonomik değerliliğin artırılmasına yönelik olarak kemikleri işlemek için günlük 60 ton kapasiteli bir sistem oluşturdu." dedi.

        Tesiste kemiğin yağından ayrıştırıldığını, çıkan yağın kaliteli bir ham maddeye dönüştüğünü ifade eden Gürbüz, şunları kaydetti:

        "Kemiğin preslenme aşamalarında ciddi oranda yağ elde edilmekte. Bu yağları işlerken yüksek ısı kullanıldığı için mikrobiyolojik kalitesi de oldukça yüksek. Dolayısıyla bu yağın da endüstriyel kullanım alanları bulunmakta. Bu yağ birçok sektörde ham madde olarak kullanılmakta. Yağların sabun endüstrisinde kullanılması bu anlamda önemli. Tabii bütün yağlar sabun endüstrisinde kullanılıyor ama hayvansal yağların kullanılması sanırım sabun endüstrisinde çok daha tercih edilebilir nitelikte. Belki de şu düşünülüyor; sabunun yumuşatıcı özelliği olması, hayvansal yağların da bu anlamda kullanılması, doku ve hücrelerin yenilenmesi açısından da önemli olabileceğini düşünüyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Trump'ın kabinesinde hangi isimler belli oldu?
        Trump'ın kabinesinde hangi isimler belli oldu?
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...

        Benzer Haberler

        Dördüncü evre meme kanserini yendi mücadelesiyle hastalara umut oldu
        Dördüncü evre meme kanserini yendi mücadelesiyle hastalara umut oldu
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Konya'da silahla vurulmuş halde bulunan kişi hastanede öldü
        Konya'da silahla vurulmuş halde bulunan kişi hastanede öldü
        Yunak'ta meçhul şehit mezarının bayrağı yenilendi
        Yunak'ta meçhul şehit mezarının bayrağı yenilendi
        Konya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Konya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı