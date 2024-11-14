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        Konya'da yüksekten düşen işçi öldü

        Konya'nın Kulu ilçesinde 5 ay önce yüksekten düşen işçi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 14:23 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:23
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        Konya'da yüksekten düşen işçi öldü
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        Konya'nın Kulu ilçesinde 5 ay önce yüksekten düşen işçi, hayatını kaybetti.

        Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin teras katından 13 Haziran'da düşen Hüseyin Doğan (29), kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Doğan'ın cenazesi, Kulu ilçesinde toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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