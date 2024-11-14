Konya'da yüksekten düşen işçi öldü
Konya'nın Kulu ilçesinde 5 ay önce yüksekten düşen işçi, hayatını kaybetti.
Konya'nın Kulu ilçesinde 5 ay önce yüksekten düşen işçi, hayatını kaybetti.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin teras katından 13 Haziran'da düşen Hüseyin Doğan (29), kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Doğan'ın cenazesi, Kulu ilçesinde toprağa verildi.
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