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        Konya'da refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:54 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:14
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        Konya'da refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kamil K, idaresindeki 03 RE 934 plakalı otomobil, Karahüyük Mahallesi yakınlarında refüje devrildi.

        Kazada sürücü ile otomobildeki Ayşe K, yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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