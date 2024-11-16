Seydişehir'de hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler belge aldı

Seydişehir İlçe Müftüsü Adem Bebek, öğrencileri tebrik ederek, yetiştiren hocalarına teşekkür etti.

Hafızlık eğitimini tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığınca uygulanan Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı olan 8 öğrenci için Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi.

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