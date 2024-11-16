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        Seydişehir'de hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler belge aldı

        Seydişehir İlçe Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 8 öğrenci mezun oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 15:36 Güncelleme: 16.11.2024 - 16:01
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        Seydişehir'de hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler belge aldı
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        Seydişehir İlçe Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 8 öğrenci mezun oldu.

        Hafızlık eğitimini tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığınca uygulanan Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı olan 8 öğrenci için Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi.

        Seydişehir İlçe Müftüsü Adem Bebek, öğrencileri tebrik ederek, yetiştiren hocalarına teşekkür etti.

        Bebek, hafızlığın yalnızca bir eğitim süreci olmadığını, aynı zamanda gençlerin manevi gelişimlerine katkı sağladığını, topluma önemli değerler kazandırdığını kaydetti.

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