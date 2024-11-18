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        Konya'da refüje çarpan aracın sürücüsü yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde aracıyla refüje çarparak yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 17:08 Güncelleme: 18.11.2024 - 17:15
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        Konya'da refüje çarpan aracın sürücüsü yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde aracıyla refüje çarparak yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi, Meteoroloji Kavşağı yakınlarında Sami. Ö.'nün kullandığı 06 ECK 454 plakalı otomobil henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

        Kazayı çevreden görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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