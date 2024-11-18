Konya'da refüje çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Kazayı çevreden görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi, Meteoroloji Kavşağı yakınlarında Sami. Ö.'nün kullandığı 06 ECK 454 plakalı otomobil henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

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