Konya'da araçla çarptığı kişiyi darbederek öldüren sanık hakim karşısında

Konya'da araçla takip edip çarptığı kişiyi darbederek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya maktul Yıldırım Uyan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dahil olan Ali Osman K, olayı bir anlık öfkeyle işlediğini, öldürme kastı olmadığını belirtti.

Maktulün mahallede çekindikleri bir insan olduğunu iddia eden Ali Osman K, şöyle konuştu:

"Çay ocağım var. Ocağımın önüne gelip seyyar çay satıyordu. Kendisinden korktuğum için yanına gidip uyaramadım. Sonrasında 'Ne yapmaya çalışıyorsun?' diyerek kendisini uyardım. O da bana küfür etti. Olay günü alkollüydüm. Bana küfür etmesini kendime yediremedim. Arabayla ufak bir çarpmak istedim, yere düştü. Sonrasında elini ayağını bağladım arabaya bindirdim. Benden aldığı bir telefon vardı onu geri istedim, kendi evinde olduğunu söyledi. Evine gittim, telefonu aradım bulamadım. Geri döndüğümde buz gibi olduğunu gördüm."