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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:23 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:23
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:KonyaBüyükşehir

        Hakemler: Oğuzhan Çakır, Deniz Caner Özaral, Gökhan Barcın

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Adil Demirbağ, Bazoer, Boranijasevic, Guilherme, Alexic (Dk. 76 Ufuk Akyol), Jevtovic, Ndao (Dk. 86 Uğurcan Yazğılı), Pedrinho (Dk. 65 Melih İbrahimoğlu), Yusuf Erdoğan (Dk. 65 Keyta), Umut Nayir (Dk. 65 Kramer)

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Calvo, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Bamgboye (Dk. 74 Boutobba), Abdulkadir Parmak (Dk. 67 Aboubakar), Fernandes, Strandberg (Dk. 86 Okoronkwo)

        Goller: Dk. 17 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 90 Aboubakar (Atakaş Hatayspor)

        Sarı kartlar: Dk. 20 Jevtovic, Dk. 32 Bazoer, Dk. 61 Pedrinho, Dk. 77 Keyta (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 31 Diack, Dk. 80 Calvo, Dk. 90+3 Erce Kardeşler (Atakaş Hatayspor)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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