Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:KonyaBüyükşehir
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Deniz Caner Özaral, Gökhan Barcın
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Adil Demirbağ, Bazoer, Boranijasevic, Guilherme, Alexic (Dk. 76 Ufuk Akyol), Jevtovic, Ndao (Dk. 86 Uğurcan Yazğılı), Pedrinho (Dk. 65 Melih İbrahimoğlu), Yusuf Erdoğan (Dk. 65 Keyta), Umut Nayir (Dk. 65 Kramer)
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Calvo, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Bamgboye (Dk. 74 Boutobba), Abdulkadir Parmak (Dk. 67 Aboubakar), Fernandes, Strandberg (Dk. 86 Okoronkwo)
Goller: Dk. 17 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 90 Aboubakar (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Jevtovic, Dk. 32 Bazoer, Dk. 61 Pedrinho, Dk. 77 Keyta (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 31 Diack, Dk. 80 Calvo, Dk. 90+3 Erce Kardeşler (Atakaş Hatayspor)
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