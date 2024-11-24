Konyaspor-Hatayspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, galibiyeti son anda gelen golle kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Uçar, son maçlarda hakem kararları nedeniyle puan kayıpları yaşadıklarını savundu.

"Oyunu değerlendirmeden önce Başakşehir maçından beri başlayan hakem hataları ne hikmetse bizim aleyhimize devam ediyor. Başakşehir maçında kazanmamıza rağmen Göztepe'de geçen hafta isyan ettiğim pozisyonlar, uzatmada verilmeyen fauller, kornerler... Bugün de 90+'da yediğimiz korner golü. Evet daha iyi savunmamız lazım. Biz üzerimize düşeni alacağız ama lütfen bana birileri açıklasın. Bugün yöneten hakem arkadaşlarla maçtan sonra konuştum. Calvo'nun iki eliyle bastığını Kadıköy'de, Dolmabahçe'de ya da RAMS Park'ta çalar mısınız, çalamaz mısınız? Gol kararı çıkmadı hakemin ağzından, vereyim vermeyeyim arası gitti geldi. Biz sarı kartı yiyoruz eyvallah, doğru ama yaptığımız geçişlerde indirilen oyuncular ne hikmetse rakip sarı kart görmüyor. Bunlar da oyunun gidişatını etkiliyor. Ben 3 haftadır puan alsam da çok ciddi hakem hatalarıyla karşılaşıyorum ve lütfen bunları iyi değerlendirsinler. O kadar emek harcadığımız bir maçın son dakikada bu kadar basit gitmesi inanın yazık. Maç değerlendirmesi yapası gelmiyor insanın. "

Recep Uçar, karşılaşmada gördüğü sarı kartla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Hakem arkadaşlara sorduğumuzda 'Hocam sizi çok seviyoruz' diyorlar. Benim kadar onların yanında olan bir insan yok. Maçlarda kimler sahanın içine giriyor, neler neler söyleseler de sıkıntı yok. Biz şiddetli bir itirazda bulunduğumuzda ise sıkıntı oluyor. Bugün kulübedeki diğer antrenör arkadaşların şiddetli itiraz etmesinden dolayı sarı kartı ben görmüşüm. Bu ülkede dürüst olanlar her zaman kaybedecek mi? Oğuzhan hocaya maçtan sonra da bu sorunu ilettim. Yani inanamıyorum artık. Bu kadar kolay sarı kart göstermemeleri lazım. Bu faulü başka yerde çalamazlar. Mourinho'ya, Okan hocaya hatta Şenol hocaya bu benim gördüğüm kadar kolay sarı kartı gösterebiliyorlar mı, gösteremiyorlar mu? Yeri geliyor küfürleri yuttukları anlar oluyor, duymazlıktan geliyorlar. Ama bizim gibi onlarla, daha doğru iletişim kuran insanlar karşısında ise en ufak bir şeyi dahi görüyorlar. Ben ayağım 30 santim girdiği için kırmızı kart yemiş insanım. Kaybettiğim bütün maçlardan sonra hakemleri tebrik eden bir insanım. Geçmişte hep 'Hakemlik bir şey yok.' diyen de bir insanım."