Kulu'da Öğretmenler Günü kutlandı

Yapılan programa Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, siyasiler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ve emekli öğretmenlere hediye takdiminin ardından program son buldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından emekli öğretmen Ziya Ünver, açılış konuşması yaptı.

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