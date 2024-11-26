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        Konya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 23:45 Güncelleme: 26.11.2024 - 23:50
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        Konya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yeni Cami Mahallesi Ordinaryüs Sadi Irmak Caddesi'nde İ.K. ile M.P, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında M.P, İ.K'yi silahla vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ayağından yaralanan İ.K, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan M.P'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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