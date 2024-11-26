Konya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Yeni Cami Mahallesi Ordinaryüs Sadi Irmak Caddesi'nde İ.K. ile M.P, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında M.P, İ.K'yi silahla vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ayağından yaralanan İ.K, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan M.P'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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