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        Savunma sanayisinde tüm alt sistemlerin yerlileştirilmesi hedefleniyor

        ABDULLAH DOĞAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayisinde tüm alt sistemlerde yerlileşme hamlelerini hızlandırmak istediklerini belirterek, "Hiçbir alanda dışa bağımlılık unsuru kalmaması, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz için çok değerli." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:00 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:15
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        Savunma sanayisinde tüm alt sistemlerin yerlileştirilmesi hedefleniyor
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        ABDULLAH DOĞAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayisinde tüm alt sistemlerde yerlileşme hamlelerini hızlandırmak istediklerini belirterek, "Hiçbir alanda dışa bağımlılık unsuru kalmaması, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz için çok değerli." dedi.

        Kacır, Konya Sanayi Odasının 50. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmak üzere geldiği kentte TÜMOSAN'ın fabrikasını ziyaret etti.

        Burada yetkililerden üretim ve AR-GE faaliyetleri hakkında bilgi alan Kacır, TÜMOSAN'ın savunma sanayisine yönelik yatırımlarını yerinde inceledi.

        Fabrikada üretilen traktöre binen Kacır, çalışanlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Kacır, AA muhabirine, Türkiye'nin öncü sanayi şehirlerinden Konya'da, sanayinin iftihar müesseselerinden TÜMOSAN'ı ziyaret ettiğini söyledi.

        TÜMOSAN'ın kuruluşuna merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın öncülük ettiğini anımsatan Kacır, son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürülen Milli Teknoloji Hamlesi'ne de TÜMOSAN'ın çok önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

        - "TÜMOSAN, milli teknolojiye güç veriyor"

        Kacır, fabrikada çok farklı araçların motorlarının üretildiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Hem de savunma sanayisine yönelik motor geliştirme ve üretme faaliyetleri devam ediyor. TÜMOSAN yetkililerinden yürütülen faaliyetlerle önümüzdeki dönemde tamamlanması hedeflenen AR-GE çalışmalarıyla ilgili bilgi alma imkanına kavuştum. Türkiye'nin ilk Euro 5 yerli traktör motorları TÜMOSAN'da geliştirilmiş, yüzde 90'ın üzerinde yerlilikle üretilebilen Euro 5 traktör motorlarının üretim sürecinin tamamlanmış olması gurur vesilesi oldu. 6x6 zırhlı kara araçlarımızda kullanılan motorları, milli insansız deniz araçlarımızda çalışacak motorları da TÜMOSAN'ın geliştirmekte olduğunu ve bütün bu çalışmaların tümüyle yerli ve milli imkanlarla yapılabildiğini, test süreçlerinin de yine bu tesisin içinde başarıyla tamamlanabildiğini görme imkanımız oldu. TÜMOSAN, milli teknolojiye güç veriyor."

        - Yerli ve milli üretime önem veriliyor

        TÜMOSAN yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkür eden Kacır, "Önümüzdeki dönemde özellikle savunma sanayisinde tüm alt sistemlerde yerlileşme hamlemizi hızlandırmak istiyoruz. Hiçbir alanda dışa bağımlılık unsuru kalmaması, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz için çok değerli. Hava, kara ve deniz araçlarında itki ve güç sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesine, üretilmesine özellikle önem ve kıymet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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